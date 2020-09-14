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Ekonomi Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:52:57 -
Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.308 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 6.075 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 5.083 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.001 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.941 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1858'den işlem görüyor. Cuma günü 1,2764 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyesine inen sterlin/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1,2835 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, AB ile İngiltere arasında devam eden Brexit görüşmelerinin piyasalar üzerinde temel risk unsuru olmayı sürdürdüğünü ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının yukarı yönlü seyri desteklediğini söyledi.

Bununla birlikte, geçen hafta İngiltere ile Japonya arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandığını anımsatan analistler, Avro Bölgesi ile Çin'in yeni bir ticaret anlaşması için bugün video konferans yöntemiyle üst düzey görüşmeler yapacağını bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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