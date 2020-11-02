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Ekonomi Avrupa borsaları haftaya yatay başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları haftaya yatay başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:13:48 -
Avrupa borsaları haftaya yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 11.560 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 5.580 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artışla 4.596 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 17.890 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.465 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1626 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları sebebiyle uygulamaya alınan tedbirlerin risk algısını yükselttiğini, bunun da pay piyasalarında baskıya neden olduğunu söyledi.

İngiltere'de salgın nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edilirken, Fransa, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de bu hafta tedbirlerin artması bekleniyor.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimlerinin gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI Almanya'da 58,2, Avro Bölgesi'nde ise 54,8 ile beklentileri aşarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

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