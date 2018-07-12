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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları yatırımcıların risk iştahındaki artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 20:03
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artarak, 384,37 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,38 artarak 21.790,12 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 artarak, 12.492,97 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78’lik artışla 7.651,33 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97’lik artışla 5.405,90 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:19 itibarıyla yüzde 0,14’lük yükselişle 1,1689 seviyelerinde işlem görüyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 20:03
  1. Avrupa
  2. Borsa
  3. İngiltere
  4. Londra

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