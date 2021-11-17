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Ekonomi Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:05:00 -
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 artarak 16.251,13 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 27.824,94 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 7.156,85 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,49'luk düşüşle 7.291,2 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,04 değer kazanarak 1,132 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, enflasyondaki artışa, açıklanan şirket bilançolarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükselişe odaklandı.

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4,1'e yükseldi.

Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattı bakıma alındı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekonomik toparlanmaya rağmen, özellikle konut piyasasında yüksek fiyatları finansal sistemin istikrarı için riskler oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.

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