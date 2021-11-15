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Ekonomi Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 488,43 puana yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 21:30:00 -
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.351,86, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 16.148,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53'lük artışla 7.128,63 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49'luk yükselişle 27.868,13 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.41 itibarıyla yüzde 0,59 değer kaybederek 1,138 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) vakalarındaki artışa rağmen açıklanan ekonomik verilere ve şirket bilançolarına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde ihracat, eylülde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 yükselişle 209,3 milyar avro, ithalat da yüzde 21,6 artışla 202 milyar avro oldu.

Almanya'da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini açıkladı.

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