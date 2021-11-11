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Ekonomi Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, kalıcı fiyat artışlarını gösteren en son ABD enflasyon verisinin ardından günü yükselişle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 21:04:00 -
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,53 yükselerek 485,29 puandan kapandı.

Maden şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,69 değer kazanırken, seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,08 değer kaybetti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.059,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 27.633,2 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,1 yükselişle 16.083,11 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.384,18 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybederek 1,46 seviyelerinden işlem gördü.

ABD'de enflasyonun ekimde yıllık yüzde 6,2 ile 31 yılın en yükseğine çıkmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini ifade eden analistler, Avrupa'da Aralık 2022'de faiz artışına gidileceğinin fiyatlandığına dikkati çekti.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere 3. çeyrekte, çeyreklik bazda yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,6 büyüse de beklentileri karşılayamadı. Ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 2,9 arttı.

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