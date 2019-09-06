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Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı

06 Eylül 2019 Cuma 20:19
Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, İtalya hariç, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Yatırımcılar, devam eden Brexit’e yönelik belirsizliği ve ABD-Çin ticaretindeki gelişmeleri yakından izlerken, Avrupa borsaları, günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 yükselerek 387,14 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 artarak 5.603,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 12.191,73 seviyesine ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15'lik artışla 7.282,34 seviyesinden kapandı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 21.947,33 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.32 itibarıyla yüzde 0,03’lük düşüşle 1,1030 seviyelerinde işlem gördü.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:19
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