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Ekonomi Avrupa borsaları günü böyle kapadı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü böyle kapadı

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Avrupa borsaları günü böyle kapadı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 1,137 oldu.​​​​​​​

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında gerilimin azaldığı haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artışla 644,62 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 10.781,75, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,04 değer kazanarak 25.361,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 8.406,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artışla 52.054,95 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 1,137 oldu.​​​​​​​

 

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasında gerilimin azalmasına odaklandı.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, dün yaptığı açıklamada, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak misillemelerinin de durduğunu ifade etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a yönelik saldırılara iki gündür ara veren ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelere "alan tanıdığını" belirtti.

Almanya'da iş dünyasının güveni, temmuz ayında beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle hafif toparlanma gösterdi.

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