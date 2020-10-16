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Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:45:50 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 12.749 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 primle 5.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 4.902 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.822 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde yatay seyirle 19.069 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1709'dan işlem görüyor.

Analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin İngiltere tarafından gelen yapıcı açıklamaların risk iştahını artırdığını bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini kaydeden analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

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