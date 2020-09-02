Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 369 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 13.126 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.941 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 4.994 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 6.991 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 19.722 puanda seyrediyor.



Avro/dolar paritesi, dün, Nisan 2018'den bu yana ilk kez 1,20'nin üzerini görmesi sonrası bugün, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 1,1866 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD pay piyasalarında dünkü rekor kapanışların ardından Avrupa borsalarında alıcılı bir seyrin izlendiğini söyledi.

Bugün Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirten analistler, avrodaki değerlenmeye karşı neler yapılabileceğinin artık daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını ifade etti.



Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.