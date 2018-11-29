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Avrupa borsaları güne nasıl başladı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:33
Avrupa borsaları güne nasıl başladı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 359,38 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 kazançla 11.382,49 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artışla 7.047,80 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 değer kazancıyla 5.033,42 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 9.176,30 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,15 primle 19.335,43 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesinin Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği şeklinde değerlendirilmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ile Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:33
  1. Avrupa borsaları
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