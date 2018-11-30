THY- Banjul
0553 313 94 23

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 357,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 11.270,53 puan oldu.

30 Kasım 2018 Cuma 11:37
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 7.019,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 4.999,92 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 azalışla 9.088,35 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 19.119,91 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesinin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi olduğunu belirtti.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerin yakından takip edileceğini bildiren analistler, zirvede, ABD ve Çin yetkililerinin yarın yapması beklenen görüşmesinin de ticaret savaşına ilişkin gidişat açısından önemli ipuçları vereceğini söyledi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:37
  1. Avrupa borsaları
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna'dan Rus erkekleri kararı! Yasaklandı
    1. Ukrayna'dan Rus erkekleri kararı!..
    2. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin..
    3. FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik..
    4. Özçekim yapmak isterken canından..
    5. “Fiyat artışlarının sebebi değiliz”
    6. İşgalci İsrail'den Filistinlilerin..
    7. Vestel Çağrı Merkezi3. defa dünya..
    8. Kırmızı kart gören futbolculara kızdı,..
    9. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    10. Babalarının çite bağladığı çocukları..
    11. Pompalı tüfekle soygun girişimi!..
    12. Yıkılan duvar evine devrildi, CHP'li..
    13. Petkim’den enflasyonla mücadeleye destek
    14. Borsa Eğitim ve Simülasyon..
    15. İstanbulkart başvuru merkezleri..
    16. Bilecik'te kar yağışı
    17. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    18. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    19. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
    20. En fazla kaybettiren BES fonları
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'