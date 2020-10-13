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Ekonomi Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:45:21 -
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 371 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 13.060 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.968 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 4.947 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerileyişle 6.907 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 19.563 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1787'den işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı ve beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

Fransa ve İngiltere arasında balık avlanma hakları üzerinden devam eden anlaşmazlıkların Brexit konusunun hala en önemli başlığını oluşturduğunu kaydeden analistler, jeopolitik risklerin de pay piyasalarında aşağı yönlü baskıyı desteklediğini bildirdi.

Bugün İngiltere'de açıklanan ILO standartlarında işsizlik oranı beklentinin hafif üzerinde yüzde 4,5 olurken, Almanya'da enflasyon beklentilere paralel aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,4 geriledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Zew endeksleri, ABD'de enflasyonun takip edileceğini, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

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