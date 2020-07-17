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Ekonomi

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:18:35 -
Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 372,71 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 6.290,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 artarak 12.919,61 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselerek, 20.419,39 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,31 azalarak 5.069,42 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.01 itibarıyla yüzde 0,47'lik artışla 1,144 seviyelerinde bulunuyor.

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