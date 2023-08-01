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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı!
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 20:52:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı!

Avrupa borsaları, Euro Bölgesi ve İngiltere’den imalat sektörüne ilişkin olumsuz verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Euro Bölgesi ve İngiltere’den imalat sektörüne ilişkin olumsuz verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları kapanışında, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 azalarak 467,16 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalarak 7.666,27 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,22 değer kaybederek 7.406,08 puandan kapandı.

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