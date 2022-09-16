Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyona ve küresel ekonomide resesyona yönelik endişelerinin ardından haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyona ve küresel ekonomide resesyona yönelik endişelerinin ardından haftanın son işlem gününü düşüşle bitirdi.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 değer kaybederek 408,24 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 azalarak 7.236,68 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 düşerek 12.741,26 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla 6.077,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14 gerileyerek 22.110,89 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,04 artarak 1 seviyesinden işlem gördü.
Öte yandan, Avro Bölgesi’nde ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 9,1'e çıkarak rekor kırdı.
Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor.