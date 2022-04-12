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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 20:21:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 değer kaybederek 456,65 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalarak 7.576,66 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 düşerek 14.124,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 6.537,41 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 24.667,27 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,37 düşerek 1,084 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşını, enflasyon endişelerini ve Alman banka hisselerindeki satışları olumsuz karşıladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Alman bankaları Deutsche Bank ve Commerzbank'ın büyük bir yatırımcıyı kaybettiği ortaya çıktı. Yatırımcının söz konusu bankalarda yüzde 5'i aşan satış için yetkilendirme yapmasının ardından Avrupa'da banka hisseleri geriledi.

Deutsche Bank hisseleri yüzde 9,4, Commerzbank hisseleri de yüzde 8,5 oranında düştü.

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