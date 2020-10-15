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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:15:32 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, ABD'de mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin azalması ve Avrupa'da yeniden karantina önlemlerinin artırılmasının etkisiyle, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,1 azalarak 362,83 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 azalarak 4.837,42 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,49 düşüşle 12.703,75 seviyesinden kapattı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,73'lük düşüşle 5.832,52 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,77 değer kaybederek 19.065,44 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 17.03 itibarıyla yüzde 0,348 düşerek 1,17 seviyelerinde işlem gördü.

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