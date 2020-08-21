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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:32:37 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliğinden (AB) gelen zayıf ekonomik veriler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 azalarak 365,09 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 4.896,33 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,51 düşüşle 12.764,80 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,19’luk düşüşle 6.001,89 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybederek 19.695,43 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.27 itibarıyla yüzde 0,009 düşerek 1,176 seviyelerinde işlem gördü.

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