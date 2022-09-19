Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,54 azalarak 406 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 12.650 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 6.014 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.953 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,89 gerileyerek 21.913 puanda bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, yüzde 0,2 artışla 1,0020' seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 0,9970'ten işlem görüyor.

Cuma günü, 1,1350 ile 37 yılın en düşük seviyesini test eden sterlin/dolar paritesi, şu sıralarda 1,1390 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, geçtiğimiz hafta küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ile pay piyasalarında azalan risk iştahının, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile devam ettiğini söyledi.

Avrupa'da süregelen enerji krizine tarımsal üretimde belirgin düşüşe neden olabilecek gübre tedariki problemlerinin de eklendiğini ifade eden analistler, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları nedeniyle bu krize cevap veremediğini belirten Rusya'nın, Birleşmiş Milletler'e 300 bin tonluk gübrenin serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, enerji konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.