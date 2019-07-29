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Avrupa borsaları

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 390,63 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 düşerek 12.407,81 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artışla 7.592,06 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 primle 9.234,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 5.591,56 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 21.812,95 puanda seyrediyor.

Analistler, İngiltere'de yeni hükümetin belli olması sonrası Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesinin, avro ve sterlin üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Sterlin/dolar paritesi 1,2346, avro/dolar paritesi de 1,1123 ile yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylülde başlaması beklenen teşvikleri ve zayıf seyreden para birimlerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, 31 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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