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Avrupa borsaları

21 Şubat 2019 Perşembe 11:38
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artışla 371,64 puan oldu. Almanya'da ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksinin yüzde 1,4 artarak beklentileri karşılamasının ardından DAX endeksi yüzde 0,29 kazançla 11.435,61 puan seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 azalışla 7.205,68 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kazancıyla 5.196,30 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 primle 9,.193,00 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 artışla 20.326,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa tarafında Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Tedbir maddesinin süresiz olmamasını sağlayacak hukuki bağlayıcılığı bulunan değişikliklerin yapılması gerektiğinin altını çizdim." ifadesini kullandı. Tedbir maddesi; İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi tutulmasını öngörüyordu.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, "güvercin duruşun devam edeceğine" işaret etmesinin ve ABD'li ile Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam etmesinin pay piyasalarına olumlu yansıdığını belirtti.

Bugün ayrıca Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri takip edilecek.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:38
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