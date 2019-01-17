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Avrupa borsaları

17 Ocak 2019 Perşembe 11:28
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 azalışla 348,30 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,80 değer kaybıyla 10.845,06 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 6.824,76 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 4.776,05 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 azalışla 8.868,05 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,76 düşüşle 19.330,50 puanda seyrediyor.

Avrupa Birliği (AB ) ile varılan Brexit anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesi sonrasında dün hükümet hakkındaki güven oylaması takip edildi. Theresa May hükümetini düşürmeye dönük olarak İşçi Partisi’nin verdiği güvensizlik önergesinin dün 306'ya karşı 325 oyla reddedilmesi sonrası Brexit anlaşması için AB ile görüşmelerin tekrar başlayabileceği belirtiliyor.

Analistler, Brexit'e ilişkin belirsizlikler ve Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını olumsuz etkilediğini dile getirerek, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:28
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