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Avrupa borsaları

22 Kasım 2018 Perşembe 11:25
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 353,46 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,28 değer kaybıyla 11.212,95 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 azalarak 7.026,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 4.956,82 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 18.623,63 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,71 kayıpla 8.896,95 puanda seyrediyor.

Analistler, Brexit ve İtalya'ya ilişkin devam eden belirsizliklerin Avrupa piyasalarında risk iştahını azalttığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:25
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