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Dünya Avrupa Birliği'nden "Uygur Türkleri" kararı! Çin bunu beklemiyordu
Dünya

Avrupa Birliği'nden "Uygur Türkleri" kararı! Çin bunu beklemiyordu

Avrupa Birliği, Uygur Türkleri'ne yönelik politikası nedeniyle Çin'e yaptırım uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:57:00 -
Avrupa Birliği'nden "Uygur Türkleri" kararı! Çin bunu beklemiyordu

AB bakanları, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı politika nedeniyle yaptırım uygulama yoluna gitti.

Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak geçtiği habere göre, 4 Çinli yetkiliye yaptırım kararı alındı.

Yaptırım kapsamında bu kişilerin AB'ye seyahat etmesi engellenirken, AB'deki mal varlıkları da donduruluyor.

Böylece AB otuz yıldan aradan sonra Çin'e ilk defa Çin'e karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı almış oldu.

AB en son 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki protestoların şiddet ile bastırılması sonucu bu yolu izlemişti.

O dönem iki Çin vatandaşı ile bir firma yaptırım listesine alınmıştı

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