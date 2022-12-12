Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 220 milyon avroluk destek

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, bugün onaylanan 220 milyon avroluk son paketle AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar ve sınır yönetimi konusundaki programlarında desteğinin 2022'de 1,2 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, bu fonların 2021-2023 döneminde Türkiye'deki sığınmacılar için AB yardımının Haziran 2021'de duyurulan ilave 3 milyar avroluk paketinin parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, "Bu yardım paketi, sığınmacılara ev sahipliği yapma ve yasa dışı göç akınlarını ele almada AB'nin Türkiye ile işbirliği yapma taahhüdünü yerine getirmeye devam ettiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

AB'nin Türkiye ile Mart 2016 tarihli Göç Mutabakatı kapsamındaki işbirliğini devam ettirmek istediğini vurgulayan Varhelyi, 220 milyon avroluk paketle Türkiye'nin doğu sınırlarında düzensiz göçün önlenmesi amacıyla gelişmiş teknolojiye sahip izleme ekipmanı sağlanacağını aktardı.

Türkiye'nin 2015'ten beri dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu, 4 milyon civarında sığınmacın Türkiye'de bulunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu konuda takdire şayan çabalar gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin 2015'ten beri Türkiye'deki sığınmacılar ve ev sahibi topluluklar için 9,5 milyar avro yardımı onayladığı belirtildi.

Bunların toplam 6 milyar avroluk kısmının 18 Mart 2016'daki Türkiye-AB mutabakatı kapsamındaki yardımları içerdiği, bugüne kadar 4,9 milyar avronun ödendiği ifade edildi.