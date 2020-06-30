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Dünya

Avrupa Birliği'nden tepki çeken Türkiye, ABD ve Rusya kararı

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açmaya karar verdi. Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise seyahat kısıtlamaları sürecek. Söz konusu karar, bu ülkelerde tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:18:00 -
Avrupa Birliği'nden tepki çeken Türkiye, ABD ve Rusya kararı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz’dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak.

AB Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırlar, AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a 1 Temmuz’dan itibaren açılacak.

Çin’e ise mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmayacak.

Türkiye, ABD ve Rusya'ya yasak sürecek

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek.

Öte yandan söz konusu liste ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Söz konusu kısıtlamalar, AB’den ayrılmasına rağmen halen geçiş sürecinde olan İngiltere vatandaşlarını kapsamıyor.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan karar, tavsiye niteliği taşıyor.

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Yorumlar

Batılezici

Adamların koronavirüs salgını konusunda haklılığı var. Türkiye’de koronavirüsten ölüm oranı düşük ama bulaş sayısı halen oldukça büyük. Yani bizim ülkemizde Devletimiz süreci ne kadar iyi yönetiyorsa, maalesef halkın kurallara uyma noktasında o derece vurdumduymazlığı, ihmali ve yanlışı var. Bu nedenle iki haftada sıfırlanacak vaka sayısı bir türlü azalmıyor. Bu sorumsuzların sebep olduğu fatura maalesef tüm halkımız çıkıyor, çıkacak. Bu sorumsuzlara bol ceza kesilerek hem bulaş sayısını hem de bu faturanın kurallara uyan vatandaşlarımıza düşen kısmını azarlatabiliriz.
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Saban

Cok yerinde bir karar olmus hic ab ye kizmayin bizdede koronovirus yayilmasina engel olur boylece bu sene kimse kimseye misafir gitmiyor ulkeler arasida iyi olur
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