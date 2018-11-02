Avrupa Birliği'nden İtalya`ya tehdit gibi ifadeler!
Juncker, İtalya`nın eurodan ayrılmasının intihar olacağını, bu sebeple böyle bir tehlike görmediğini açıkladı.02 Kasım 2018 Cuma 16:45
Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunan İtalya'nın eurodan çıkıp çıkmayacağı Avrupa'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ORF'ye yaptığı açıklamada İtalya'nın eurodan ayrılmasının intihar olacağını, bu nedenle böyle bir tehlike görmediğini söyledi.
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