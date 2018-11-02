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Avrupa Birliği'nden İtalya`ya tehdit gibi ifadeler!

Juncker, İtalya`nın eurodan ayrılmasının intihar olacağını, bu sebeple böyle bir tehlike görmediğini açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 16:45
Avrupa Birliği'nden İtalya`ya tehdit gibi ifadeler!

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu  borcu olan ülke konumunda bulunan İtalya'nın eurodan çıkıp çıkmayacağı Avrupa'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ORF'ye yaptığı açıklamada İtalya'nın eurodan ayrılmasının intihar olacağını, bu nedenle böyle bir tehlike görmediğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:45
  1. Jean-Claude Juncker
  2. İtalya

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