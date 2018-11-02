Avrupa Birliği'nden İtalya`ya tehdit gibi ifadeler!

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunan İtalya'nın eurodan çıkıp çıkmayacağı Avrupa'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ORF'ye yaptığı açıklamada İtalya'nın eurodan ayrılmasının intihar olacağını, bu nedenle böyle bir tehlike görmediğini söyledi.