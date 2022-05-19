Avrupa Birliği'nden 300 milyar euroluk plan!

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 sonuna dek Rus gaz ve petrolüne bağımlılığını sona erdirmek amacıyla 300 milyar euro yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

Yatırımların 10 milyar euroluk kısmının doğalgaz altyapısına, 2 milyar euroluk kısmının petrol ve geri kalan kısmının temiz enerji için harcanacağını söyleyen von der Leyen, birliğin enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji hedeflerini 2030 yılına dek yakalanması için yasal olarak daha bağlayıcı tasarıları da gündemine aldığını kaydetti.

“RePowerEU projesi daha fazla enerji tasarrufu yapmamızı sağlayarak fosil yakıtlardan çıkışımızı hızlandıracak fakat daha önemlisi yatırımların daha büyük ölçüde yapılmasını teşvik edecek” diyen von der Leyen, “Dolayısıyla bunun Avrupa Yeşil Anlaşması’nı hızlandırmasında etkili olacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Petrol ambargosu konusunda anlaşamamışlardı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamamıştı.

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ne yazık ki 6. yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Bu konu büyükelçiler seviyesinde görüşülmeye devam edilecek. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.