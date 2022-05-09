Avrupa Birliğinde petrol çatlağı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, Başkan Ursula von der Leyen'in bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüşmek üzere Macaristan'a gideceğini bildirdi.

Mamer, von der Leyen ve Orban'ın Avrupa'da enerji arz güvenliğiyle ilgili konuları değerlendireceklerini aktardı.

AB üyesi ülkelerin temsilcileri, hafta sonu boyunca Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantılarda, Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırım paketindeki petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda uzlaşma sağlayamadı.

Söz konusu müzakerelere yarın tekrar başlanması bekleniyor.

AB Komisyonu, geçen hafta üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti.

Pakette, Rusya-Ukrayna savaşında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı.

Macaristan ve Slovakya'nın 2024 sonuna kadar, Çekya'nın da 2024 ortasına kadar boru hatlarından Rus petrolü almasına izin verilmişti.

Müzakerelerde, Bulgaristan da Rus petrolünü ithal edebileceği ek süre talep ediyor.

Söz konusu tavizlere rağmen halen Macaristan ikna edilemedi.

AB yaptırımlarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Macaristan Başbakanı Orban, geçen hafta Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifi desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

"Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek" ifadesini kullanan Orban, söz konusu yaptırımı veto edeceklerini belirtmişti.

Orban, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in AB yaptırım listesine alınmasını da onaylamadıklarını açıklamıştı.