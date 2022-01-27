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Dünya Avrupa Birliği, Kuzey Kore'ye çağrı yaptı
Dünya

Avrupa Birliği, Kuzey Kore'ye çağrı yaptı

Avrupa Birliği, Kuzey Kore'ye füze denemelerine son verme çağrısı yaparken, ülkeyle her türlü yeni ve anlamlı diplomatik süreci destekleyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 19:35:00 -
Avrupa Birliği, Kuzey Kore'ye çağrı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin tekrarladığı füze denemelerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemin bu ülke ile diyalog başlatmaya yönelik uluslararası çabalara aykırı olduğunun altı çizildi.

Kuzey Kore'nin ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiğinin bildirildiği açıklamada, Kuzey Kore'ye istikrarı bozucu eylemlere son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "AB, her türlü yeni ve anlamlı diplomatik süreci desteklemeye hazırdır. AB, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarını, balistik füzelerini ve mevcut nükleer programlarını kapsamlı, doğrulanabilir ve geri döndürülemez bir şekilde bırakma hedefine bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını bildirmişti.

AB 11 Ocak'ta da Kuzey Kore'nin 5 ve 11 Ocak'ta iki kez füze fırlattığını hatırlatmış ve bu eylemleri kınamıştı.

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