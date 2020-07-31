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Avrupa

Avrupa Birliği ibnelik peşinde!

Polonya'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Avrupa Birliği'nde büyük tepkiye neden olmuştu. Avrupa Birliği'de kendi birlik üyesi Polonya'ya yaptırım uygulamak için yardımları kesti. LGBTi için kendi üyesini batırma peşinde.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 10:39:00 - 2020-07-31 11:04:31
Avrupa Birliği ibnelik peşinde!

Polonya, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından eşcinsellere karşı aldığı tavır nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından baskılanıyor, mobinge maruz bırakılıyor. AB, Polonya’nın ‘LGBT’siz belediyelerine hibe yardımlarını kesti. Avrupa Eşitlik Komiseri Helena Dalli, “Avrupa Birliği’nin temel hak ve değerlerine üye ülkeler ve kamu yetkilileri tarafından saygı duyulmalıdır. Bu nedenle 6 şehrin yardımları reddedildi” denildi.

Bir AB Komisyon sözcüsü de cinsiyet veya cinsel tercih temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaması gerektiğini belirterek Polonya’nın LGBTİ’ye karşı alınan tavrının yanlış olduğunu iddia etti.

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Yorumlar

Çokyobazyorumbaz

İbne olmayıp da her türlü pislik ruhlu olanlar da var
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Putsavar

İbnelerin canı cehenneme. Derhal ama derhal çıkmalıyız. Bunun aması maması yok
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