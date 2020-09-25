Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin görüşen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna Avrupa Birliği adına video mesaj ile hitap eden Michel, Akdeniz'in doğusundaki gelişmelere değindi.

Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifinin, bölge ülkeleri tarafından olumlu karşılandığını ve görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

İşte Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in konuya ilişkin açıklamaları:

"Bu çerçevede Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi

Geri bıraktığımız günlerde BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunların çözülmesi için Kıbrıs Türkleri'nin de katılımıyla bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif etmişti.