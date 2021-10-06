Avrupa birbirine girdi! Şok tehdit

Fransa’nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Fransız basınına verdiği demetçe, İngiltere’nin Brexit sonrası erişim anlaşması kapsamında Fransız tekneleri tarafından talep edilen tüm balıkçılık lisanslarını vermeyi reddetmesine seyirci kalınmayacağını belirtti.

Sabrımızın sınırı var

İngiltere’ye balıkçılık hakları konusunda baskı yapılacağını söyleyen Beaune, "Sabrımızın bir sınırı var, 9 aydır sakin ve güzel bir şekilde pazarlık ettik ama bu kadar yeter. Önümüzdeki günlerde İngiltere üzerinde Avrupa veya ulusal düzeyde baskı önlemleri alacağız" dedi.

'Elektriği keseriz' tehdidi

Fransa’nın Manş Adaları’ndaki elektrik kaynağını kesebileceği konusunda İngiltere’ye uyarıda bulunan Beaune, İngiltere’nin Manş Adaları’ndan enerji tedariki için Fransa’ya bağlı olduğunu ifade etti.

Bakan Beaune, İngiltere hükümetine atıfta bulunarak, "Tek başına yaşayabileceklerini düşünüyorlar, dahası Avrupa’ya saldırıyorlar ve bu işe yaramadığı için hem riskler artıyor hem de saldırganlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aynı tehdit Fransa Denizcilik Bakanı Girardin’den de gelmişti

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin de daha önce, ülkesinin yüzde 95’i Fransa’dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey’nin elektrik arzını kesme tehdidinde bulunmuştu. Girardin Fransız parlamentosuna, Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların "kabul edilemez" olduğunu ve Fransa’nın misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu belirtmişti. Girardin, "Durumun buraya gelmesinden dolayı üzgünüm ancak mecbur kalırsak yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.