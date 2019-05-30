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Avrupa basını: Sol ne zaman uyanacak?

Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucu solun yenilgiyle çıkmasının ardından birçok basın grubu haberler yapmaya başladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:06
Avrupa basını: Sol ne zaman uyanacak?

Avrupa Parlamentosu seçimleri bitti; fakat seçimlerden yenilgiyle çıkan solda ise kavga yeni başladı. Birçok Avrupa gazetesi, soldaki çöküşü irdeleyen haberler yapmaya başladı. Bazı gazetelerin ise, ‘sol ne zaman uyanacak' ve ‘Fransız solu, yolun sonuna geldi' başlıkları atması dikkat çekti.

Sosyal Demokratların, geçen hafta yapılan Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimlerden yenilgiyle çıkması Avrupa basınında farklı eleştiri ve yorumlara yol açtı. Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'na dahil partilerin çoğu, birçok Avrupa ülkesinde ciddi biçimde oy kaybına uğradı. Parlamentodaki grup, AP'de 34 koltuk kaybetti. Sadece Portekiz ve İspanya'da iyi seçim sonuçları alırken, İspanyol PSOE milletvekilleri bundan sonra siyasi grup içersindeki en kalabalık alt grubu meydana getirecek. Yorumcular, İspanyol partinin başarısını, Avrupa'daki kardeş partilerinse başarısızlığını inceliyor.

“Sosyal demokrasi Fransa’da hastalıklı gibi”

İspanyol El Mundo gazetesi, İspanyol Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Avrupa seçimlerinden güçlü çıktığını ve bu başarısıyla bir istisna teşkil ettiğini söylüyor:

“Sosyal demokrasi Fransa'da hastalıklı gibi, Almanya'da Yeşiller'in gerisine düştü, İtalya'da rahat bir nefes almasına rağmen etkili değil, Yunanistan'da zaten beş yıldır yok gibi, Belçika'da ise hiç ağırlığı yok. Sadece Hollanda'da liberalleri gölgede bırakırken, Portekiz'de en güçlü parti konumunda. PSOE şu anda bütün AB'de en kuvvetli sosyal demokrat güç. Ama bunu yeni sol siyasi taleplerle elde eti. Bu talepler, gelir ve refahın oluşturulması ve paylaşılmasından çok, ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıyla, yeni kimliklerin ve yaşam tarzlarının desteklenmesiyle alakalı.”

“Sol ne zaman uyanacak?”

“Sol ne zaman uyanacak?” diyen İngiliz The Independent gazetesi de, Avrupa'daki aşırı sağcılar, insanların etkili şekilde nasıl örgütlenebileceğini gösterdiğini belirterek şunları söylüyor:

AB seçim yarışında, büyük sosyal demokrat partiler ortak bir platformda yer almak, bir buluşma örgütlemek, ortak bir proje olarak Avrupa'yı ele almak ya da kendi aktivistleriyle Avrupa'nın geleceği hakkında düşünmek yönünde hiçbir çaba göstermedi. ... Hiçbir zaman sağın, halk ile halk temsilcileri arasındaki uçurumu kapatmada neden böylesine başarılı olduğunu anlamaya çalışmadılar. ... Aşırı sağcı enternasyonal artık yadsınamaz bir gerçek. Peki ama sol ne zaman uyanacak?

“Yolun sonuna geldi”

Fransız Causeur gazetesi de, Fransız solunun yolun sonuna geldiğini belirterek şu ilginç değerlendirmede bulunuyor:

“Geleneksel sol kanat, günümüzde yüzde 20 bile alamaz hale geldi. Daha küçük partilere bölündü ve bu partiler felsefi ya da toplumsal meselelerde ya da banal şekilde liderlerinin egosuyla ilgili konularda ayrılığa düşüyor. Yeşillerin aldığı yüzde 15'lik oy oranı da bu durumu değiştirmiyor, zira herkes Avrupa seçiminde bir avantajları olduğunu ve bu sonucun ulusal bir seçimde çok daha farklı görüneceğini pekala biliyor.”

“Sol partilerin seçmen kitlesi küçülüyor”

Çekyalı sosyal demokratlar, koalisyon hükümetinin ortağı olmalarına karşın Avrupa Parlamentosu'na giremedi. Radyo kanalı Český rozhlas ise, partinin net bir Avrupa siyaseti olmadığını söylüyor:

“Avrupa kuşkucularından Avrupa entegrasyonunun sol bir proje olduğunu duyuyoruz gerçi, ama Çek Cumhuriyeti'ndeki sol partiler, taraftarlarına bir türlü AB'nin neden çok önemli olduğunu anlatamıyor. Bu partilerin ana seçmen kitlesi giderek küçülüyor. Bir kısmı Korsan Parti'yle ve diğer merkez partileriyle flört ediyor. Sosyal demokrasi sanki biraz Avrupa entegrasyonundan yana, biraz da karşıymış izlenimi oluşturuyor.”

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:06
  1. Sosyal Demokratlar
  2. Fransa
  3. İspanyol PSOE milletvekilleri
  4. Portekiz
  5. İspanya
  6. Avrupa Parlamentosu

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