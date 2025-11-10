Avrupa alarmda: “Görünmeyen savaş” başladı

Avrupa Birliği (AB), son günlerde Belçika ve İsveç hava sahalarında artan şüpheli dron uçuşları nedeniyle alarma geçti. AB Komisyonu sözcüsü Thomas Regnier, yaptığı açıklamada, “Bu bir hibrit savaş ve Avrupa risk altında.” ifadelerini kullanarak, Birliğin siber ve fiziksel güvenlik alanlarında yeni bir savunma stratejisi geliştireceğini duyurdu.

Regnier, “Her zaman olduğu gibi hem Belçika’nın hem İsveç’in hem de etkilenen tüm üye ülkelerin yanındayız. Ancak bu kez karşı karşıya olduğumuz tehdit alışılmışın dışında.” dedi. Sözcü, dronların kaynağına dair istihbarat çalışmalarının üye ülkeler tarafından yürütüldüğünü, ancak ortak bir Avrupa yanıtı olmadan bu tehdidin büyüyeceği uyarısında bulundu.

AB’nin yeni planı olan “Dron Savunma Girişimi”, 2026 yılının ilk çeyreğinde başlatılacak ve yıl sonuna kadar tam faaliyete geçecek. Proje kapsamında radar sistemleri, elektronik karıştırıcılar, akustik sensörler ve otonom önleyici platformlar entegre bir şekilde çalışacak. Böylece Avrupa semalarında tespit edilen izinsiz dronların anında durdurulması hedefleniyor.

Dron Savunma Girişimi, AB’nin 2030’a kadar kendi savunma kapasitesini artırma planı çerçevesinde hayata geçirilecek dört “amiral gemisi” projeden biri olarak öne çıkıyor. Yetkililer, bu projenin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda jeopolitik bir güç gösterisi olacağını vurguluyor.

Belçika ve İsveç’teki son olaylar, Avrupa’nın “görünmeyen bir savaşın” eşiğinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre, dron teknolojilerinin askeri, istihbarat ve sabotaj amaçlı kullanımı önümüzdeki yıllarda kıtanın en büyük güvenlik açığı haline gelebilir.