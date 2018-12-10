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Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit kararı!

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:23
Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit kararı!

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki sancılı boşanmada tarihi bir karar verildi.

AB Adalet Divanı, Londra yönetiminin Brexit anlaşmasını tek taraflı olarak geri çekebileceğini duyurdu. Söz konusu karar, İngiltere parlamentosunda bu hafta gerçekleşecek kritik Brexit oylamasının hemen öncesinde geldi.

Tarafların anlaşmasına göre, İngiltere'nin Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:23
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