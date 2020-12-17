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Aktüel Avrupa Adalet Divanı: Macaristan'ın iltica sistemi AB hukukunu ihlal ediyor
Aktüel

Avrupa Adalet Divanı: Macaristan'ın iltica sistemi AB hukukunu ihlal ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:22:36 -
Avrupa Adalet Divanı: Macaristan'ın iltica sistemi AB hukukunu ihlal ediyor

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın iltica sisteminin AB hukukunu ihlal ettiği yönünde karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın iltica ve göç düzenlemesinin ve sığınmacıların iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampların işleyişinin AB hukukunu ihlal ettiği yönünde karar alındı.

Macaristan'ın AB vatandaşı olmayan kişilere sunması gereken iltica başvuru hakkını sağlamadığı vurgulanan kararda, Macaristan-Sırbistan sınırındaki kamplarda iltica başvurusunu çok az sayıda kişinin yapabildiği kaydedildi.

Kararda, "Macaristan, uluslararası koruma prosedürüne etkili erişim sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Sırbistan-Macaristan sınırında iltica başvurusunda bulunmak isteyen üçüncü ülke vatandaşları, iltica başvurusunun neredeyse imkansız olduğu durumla karşılaşmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kararda ayrıca, Macaristan'ın iltica başvurusunda bulunabilen sığınmacıları transit bölgelerde gözaltında tutmasının hukuk dışı olduğu ve AB'de yasa dışı olarak bulunan AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının uluslararası koruma ve sınır dışı edilmelerine yönelik yasal sürecin de sağlanmadığı aktarıldı.

- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Değiştirilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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