Avrupa Adalet Divanı kararını açıkladı! Apple'a dev vergi borcu geliyor

Avrupa Adalet Divanı'nın kararı, Apple'ın iPhone, Apple Watch ve AirPod serilerini yeniden canlandırmak amacıyla bir dizi yeni ürününü tanıtmasından saatler sonra açıklandı.

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre şirket tarafından yapılan açıklamada “Avrupa Komisyonu kuralları geriye dönük olarak değiştirmeye çalışıyor ve uluslararası vergi hukuku gereği gelirimizin zaten ABD'de vergiye tabi olduğunu görmezden geliyor” denildi.

Apple hisseleri Londra saatiyle 09:52'de piyasa öncesi işlemlerde %1 düşüş gösterdi. İrlanda hükümeti yaptığı açıklamada, Apple davasının “artık sadece tarihsel önemi olan bir konuyu içerdiğini” belirterek, pozisyonunun her zaman “herhangi bir şirkete veya vergi mükellefine ayrıcalıklı vergi muamelesi yapmamak” olduğunu söyledi.Hükümet şimdi emanet fonundaki varlıkların İrlanda'ya aktarılması sürecine başlayacağını kaydetti.

2014 yılında Avrupa Birliği'nin yürütme organı, Apple'ın teknoloji devinin AB'deki merkezi olan İrlanda'daki vergi ödemelerine ilişkin bir soruşturma başlattı. Komisyon 2016 yılında Dublin'e Apple'dan 14,4 milyar dolar kadar vergi almasını emretti ve o dönemde teknoloji şirketinin İrlanda'dan yirmi yıl boyunca “yasadışı vergi avantajı" elde ettiğini söyledi.

Apple ve İrlanda, 2019'da Komisyon'un kararına itiraz etti. 2020'de AB Genel Mahkemesi ABD'li teknoloji devinin yanında yer aldı. AB'nin en yüksek ikinci mahkemesi, Komisyon'un 2016 tarihli kararını iptal etti ve yürütme organının İrlanda hükümetinin Apple'a vergi avantajı sağladığını kanıtlamadığını söyledi.

Komisyon ise Genel Mahkemenin kararına itiraz ederek davayı Adalet Divanı’na gönderdi.

Adalet Divanı Salı günü Genel Mahkeme’nin kararını bozdu ve Komisyon’un 2016′daki orijinal kararını onayladı.

İlk olarak görevden ayrılan rekabet şefi Margrethe Vestager döneminde başlayan dava, veri korumasından vergilendirmeye ve antitröst konularına kadar çeşitli konuları ele almaya çalışan AB ile ABD’li teknoloji devleri arasındaki süregelen anlaşmazlığı gözler önüne seriyor.

Apple’ın AB’nin hedefi haline gelmesi bu son sefer değildi. En son olarak Komisyon, Mart ayında Apple’a müzik akışı uygulamalarının dağıtımı pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,99 milyar dolar tutarında bir antitröst cezası verdi.

AB’nin kapsamlı Dijital Piyasalar Yasası, şirketleri Avrupa’daki bazı uygulamalarını değiştirmeye zorladı. Komisyon, Apple, Alphabet ve Meta dahil olmak üzere teknoloji devlerine yönelik DMA kapsamında çeşitli soruşturmalar başlattı.