0553 313 94 23

Avro Grubu'ndan İtalya'ya borç azaltma çağrısı

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno:-"İtalya'yı, AB kurallarına uyum sağlaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz"

14 Haziran 2019 Cuma 13:39
Avro Grubu'ndan İtalya'ya borç azaltma çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, İtalya'nın yüksek kamu borcunun Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı olduğunu, ülkenin bu konuda önlemler alması gerektiğini söyledi.

Centeno, avro para birimini kullanan AB üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılması yönündeki AB Komisyonu değerlendirmesini yerinde bulduklarını belirten Centeno, "İtalya'yı, AB kurallarına uyum sağlaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." diye konuştu.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda.

İtalya'nın kamu borcu ise mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 132'sini aşıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:39
  1. AB
  2. Avro Grubu
  3. borç
  4. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Halk nezdinde yargıya güven endeksi hızla yükseliyor"
    1. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    2. Kurdereli’de mezuniyet coşkusu
    3. Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki..
    4. Oto hırsızı sevgililer güvenlik..
    5. Konuralp’de yüksek katlara ilişkin..
    6. Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu..
    7. Marka değerini en çok artıran şirket..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
    9. Polis Akademisi davasında ceza yağdı
    10. BM'den İdlib'e insani yardım
    11. Bingöl’de öldürülen dev yılan..
    12. Düzce Belediyesi zarar eden et..
    13. 730 okulda 188 bin 116 öğrenci..
    14. Jandarma 180’nci yılını kan bağışı..
    15. Aynı anda karaciğer nakli yapılan 5..
    16. Tırın taşıdığı dev mermer blok..
    17. Başkan Deniz’den eğitim yılının sona..
    18. BAKKA çalışanlarına takım çalışması..
    19. Sağlık Sen’den Hak-İş’in yürüyüşüne..
    20. Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu
    21. Evrim Karayel: "Hem yerli hem de..
    22. Musul Havalimanı restore edilecek
    23. Erzurum Valisi Okay Memiş: “İçimizde..
    24. Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan..
    25. Polis Akademisi sorularının..
    26. Avcılar’da tahliye edilen binanın..
    27. Türk Yıldızları Isparta'da gösteri..
    28. Yatalak hasta, başarılı ameliyat..
    29. Sağlık Müdüründen sıcak uyarısı
    30. Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...