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Avro Bölgesi'nin banka kurtarma fonu 33 milyar avroya ulaştı

Avro Bölgesi'ndeki bankaların kurtarılması veya tasfiyesi için kurulan fonun toplam boyutu 33 milyar avroya ulaştı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
Avro Bölgesi'nin banka kurtarma fonu 33 milyar avroya ulaştı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'ndeki banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kurulan fonun toplam büyüklüğü 33 milyar avroya çıktı.

Brüksel merkezli Tek Tasfiye Kurulu, 2019 yılı için Tek Tasfiye Fonu'na (SRF) 7,8 milyar avroluk nakit enjeksiyonu yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yeni kaynakla birlikte fonun toplam boyutunun 33 milyar avro seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Fonun, toplam mevduatların en az yüzde 1'i seviyesine ulaşmasının amaçlandığı anımsatılan açıklamada, 2023 yılında fonu 60 milyar avro seviyesine çıkmasının hedeflendiği ifade edildi.

Avro Bölgesi'nde Tek Tasfiye Fonu, 2016 yılında faaliyete girmişti. Fon, sistemdeki bankaların katkılar ile kurulmuştu.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
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