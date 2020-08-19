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Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:30:33 -
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yüzde 0,4'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,4'e çıktı. AB'de ise haziranda yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,9 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında temmuzda en yüksek enflasyon yüzde 3,9 ile Macaristan'da, yüzde 3,7 ile Polonya'da ve yüzde 3,6 ile Çekya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,1 ile Yunanistan'da, yüzde eksi 2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde eksi 1,3 ile Estonya'da belirlendi.

Enflasyon oranı, geçen ay Almanya'da yüzde 0, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde eksi 0,7 oldu.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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