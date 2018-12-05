Avro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düştü.

AB'de ise perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

AB ülkeleri arasında ekimde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 7,9'la Slovenya, yüzde 2,3'le Portekiz ve yüzde 1,6'yla Avusturya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 2'yle Finlandiya, yüzde 1,2'yle Danimarka ve İsveç'te ölçüldü.