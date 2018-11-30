THY- Euroleague
0553 313 94 23

Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü

Eurostat öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde tahmini yıllık enflasyon kasımda yüzde 2 olarak ölçüldü

30 Kasım 2018 Cuma 14:10
Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde öncü yıllık enflasyon, bu yılın kasım ayında yüzde 2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 9,1 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,4 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.


- ECB'nin enflasyon hedefi


Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:10
  1. AB
  2. Enflasyon
  3. Eurostat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik Forumu
    1. FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik..
    2. Özçekim yapmak isterken canından..
    3. “Fiyat artışlarının sebebi değiliz”
    4. İşgalci İsrail'den Filistinlilerin..
    5. Vestel Çağrı Merkezi3. defa dünya..
    6. Kırmızı kart gören futbolculara kızdı,..
    7. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    8. Babalarının çite bağladığı çocukları..
    9. Pompalı tüfekle soygun girişimi!..
    10. Yıkılan duvar evine devrildi, CHP'li..
    11. Petkim’den enflasyonla mücadeleye destek
    12. Borsa Eğitim ve Simülasyon..
    13. İstanbulkart başvuru merkezleri..
    14. Bilecik'te kar yağışı
    15. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    16. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    17. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
    18. En fazla kaybettiren BES fonları
    19. En fazla kazandıran BES fonları
    20. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'