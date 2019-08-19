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Avro Bölgesi’nde cari fazla daraldı

Avro Bölgesi’nde cari fazla, haziranda 12 milyar avro gerileyerek 18 milyar avro düzeyinde gerçekleşti- Son 12 aylık verilere bakıldığında haziranda Avro Bölgesi’nin cari fazlası da bir önceki yılın aynı dönemine göre 73 milyar avro azalarak 318 milyar avroya geriledi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:04
Avro Bölgesi’nde cari fazla daraldı

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi’nde cari fazla, mal ve hizmetlerdeki düşüşün etkisiyle haziranda mayıs ayına göre geriledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) verilerine göre, Avro Bölgesi’nde cari fazla, haziranda 12 milyar avro gerileyerek 18 milyar avro oldu. Mayıs ayında cari fazla 30 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Son 12 aylık verilere bakıldığında haziranda Avro Bölgesi’nin cari fazlası da bir önceki yılın aynı dönemine göre 73 milyar avro azalarak 318 milyar avroya geriledi. Bu da Avro Bölgesi GSYH’sinin yüzde 2,7’sine denk geldi. Bir önceki dönem bu oran yüzde 3,4 olmuştu.

ECB açıklamasında, “Bu düşüş ürünlerde cari fazlanın 318 milyar avrodan 290 milyar avroya, hizmetlerde cari fazlanın 117 milyar avrodan 96 milyar avroya ve birincil gelirlerdeki cari fazlanın 94 milyar avrodan 91 milyar avroya gerilemesinden ve ikincil gelir cari açığının 138 milyar avrodan 159 milyar avroya yükselmesinden kaynaklandı.” ifadelerine yer verildi.

Haziran ayı itibarıyla 12 aylık dönemde Avro Bölgesi yerleşiklerinin Avro Bölgesi dışında bulunan doğrudan yatırımlarını 316 milyar avro azaltması dikkati çekti. Bir önceki yılın aynı döneminde yatırımcılar 85 milyar avro tutarında net doğrudan yatırım yapmıştı.

Avro Bölgesi dışından gelen yatırımcılar da Avro Bölgesi’ndeki doğrudan yatırımlarını 246 milyar avro tutarında azalttı.

Avro Bölgesi yerleşikleri haziran ayı itibarıyla 12 aylık dönemde, yabancı varlık alımlarını 229 milyar avrodan 318 milyar avroya yükseltti.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:04
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