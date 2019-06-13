0553 313 94 23

Avrasya Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Avrasya Üniversitesi personel alımları ne zaman? Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Avrasya Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 35 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Avrasya Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

13 Haziran 2019 Perşembe 14:41
Avrasya Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Avrasya Üniversitesi personel alımları ne zaman? Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Avrasya Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 35 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Avrasya Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Avrasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

• Dilekçe (Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

• YÖK Formatlı özgeçmiş,

• Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,

• Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,

• Lisans/Lisansüstü Diploma ve Transkript Mezuniyet Belgeleri için E-Devlet üzerinden alınacak çıktı,

• ALES Sonuç Fotokopisi,(Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak adaylar ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.)

• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak.

• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.

• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

• Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:41
  1. İstanbul
  2. Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  3. Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alımları
  4. Avrasya Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor
    1. Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor
    2. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    3. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    4. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    5. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    6. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    7. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    8. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    9. Ayranları müdürler taşıdı
    10. ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta..
    11. Ekvador, ahlaksızlığa battı
    12. 'Yaz Oyunları' başladı
    13. Vestel'in yapay zekalı ürünleri..
    14. Kıbrıs adasında ilk bir ilk
    15. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    16. Diyarbakır’da kuduz alarmı
    17. Ihlamur toplarken ağaçtan düşen genci..
    18. Avrasya Üniversitesi öğretim ve..
    19. Bingöl’de öğrenme şenlikleri renkli..
    20. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    21. Van pastası tescilleniyor
    22. PKK bütün unsurlarıyla İmamoğlu’nun..
    23. Parıon antik kenti yakınlarında..
    24. Doğa harikası üzerine asansör
    25. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi..
    26. "1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü..
    27. Bakan Akar Shanahan ile görüştü!
    28. "46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır"
    29. Başkan Yavaş, su taşkınlarının olduğu..
    30. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu