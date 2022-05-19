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Ekonomi Avrasya Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Avrasya Üniversitesi akademik kadro alacak

Avrasya Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 14:49:00 -
Avrasya Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 17.05.2022 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapabilecek.     Müracaatlar şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek. (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

Adres: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No:35/A (Pelitli Yerleşkesi) Ortahisar/TRABZON

Telefon:0 462 334 05 50 Personel Daire Başkanlığı Dâhili: 1217

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