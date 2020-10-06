Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 831 artarak 57 bin 732’ye, ölenlerin sayısının ise 14 artışla 1389’a çıktığı bildirildi.



Virüsten ölenlerden 38’inin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, 471 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 41 bin 938 olduğu aktarıldı.



Ülkede 14 bin 59 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 262’ye yükseldiği belirtildi.



Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.



Moldova’da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.



Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen hafta 1022 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.



- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 394 artarak 81 bin 90’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artışla 868’e yükseldi.



Virüsten 73 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 376 oldu.



4 bin 846 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.



Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan düne kadar 400’ün üzerinde görülmüştü.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 146 artarak 59 bin 343'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 486'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 307 artarak 56 bin 58 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 796 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 40 artarak 10 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 43 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 78 ölümün gerçekleştiği ülkede 1099 kişinin tedavisi sürüyor.