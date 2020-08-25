Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİŞİNEV (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artarak devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 530 artarak 34 bin 358’e, ölü sayısı ise 15 artışla 960’a yükseldi.



299 kişinin taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşan sayısı 23 bin 869’a ulaştı.



Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısının 1807 olduğu belirtildi.



Virüs nedeniyle 33 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında olağanüstü hal 31 Ağustos’a kadar devam ediyor.



Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmıştı, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.



Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında geçen hafta 626 kişide virüs tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.



- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 82 artarak 70 bin 727’ye, ölü sayısının ise 6 artışla 652’ye çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, 172 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 69 bin 97 olduğu belirtildi.

- Özbekistan'da okullar 7 Eylül'de açılacak

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca Kovid-19 vaka sayısının 135 artarak 39 bin 641'e, ölü sayısının 2 artarak 284'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 318 artarak 35 bin 869'a çıktığı ve böylece hastaların yüzde 90'ının sağlığına kavuştuğu vurgulandı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 488 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Halk Eğitimi Bakanı Şerzad Şermatov, salgınla ilgili durumun güvenli olduğu bölgelerde 7 Eylül, diğer bölgelerde ise 14 Eylül'de okulların aşamalı olarak açılacağı belirtildi.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 33 artarak 8 bin 379'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 37 artarak 7 bin 179'a yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 67 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1133 kişinin tedavisi sürüyor.