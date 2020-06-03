Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 861 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 45 bin 116'ya yükseldiği belirtildi.



Ölü sayısının 5 artarak 248, iyileşenlerin sayısının 976 artarak 20 bin 171 olduğu belirtildi.

- Azerbaycan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 325 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 6 bin 260'a yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 101 artarak 3 bin 665'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 76'ya çıktı.



Bugüne kadar 315 bin 527 test yapılan Azerbaycan'da 2 bin 519 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada Bakanlar Kurulunun bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edeceği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kamusal alanlar, toplu taşıma araçları ve insanların kalabalık olduğu yerlerde maske takılmasını zorunlu kılan yasayı onayladı. Aliyev, bugün gerçekleştirdiği bazı açılışlarda maske taktı.

- Moldova'da 247 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i sağlık çalışanı 247 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 8 bin 795'e, ölü sayısı da gün içerisinde 1 artarak 310'a çıktı.

39 bin 765 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, iyileşen sayısı 4 bin 863 olarak açıklanmıştı.

- Tacikistan'da 91 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1 artarak 48'e, vaka sayısı 91 artarak 4 bin 191'e yükseldi.

Açıklamaya göre, sağlığına kavuşanların sayısı 130 artarak 2 bin 347'ye ulaştı. 1796 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

- Özbekistan'da vaka sayısı 3 bin 815'e çıktı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde 46 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 815'e, sağlığına kavuşanların sayısının 106 artarak 3 bin 14'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 786 hastanın tedavisi sürüyor. Toplam 600 bin test yapılan Özbekistan'da 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

- Ukrayna'da kısıtlamalar gevşetilecek

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede Kovid-19’a karşı alınan bazı tedbirlerin 5 Haziran itibarıyla gevşetilmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.



Bu çerçevede, salgına karşı kurallara uyulması şartıyla restoran ve kafelerin açılacağını belirten Şmıgal, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabileceklerini kaydetti.



Sosyal mesafenin korunması şartıyla halkın dini etkinliklere katılabileceğini ifade eden Şmıgal, yurt içi uçak seferlerinin 5 Haziran, uluslararası uçak seferlerinin ise 15 Haziran itibarıyla düzenleneceğini aktardı.



Kovid-19 nedeniyle 735 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna’da vaka sayısı 24 bin 823, iyileşen sayısı 10 bin 440 olarak açıklanmıştı.

- Kazakistan'da 6 binden fazla kişi iyileşti



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 215 artarak 6 bin 154 oldu.



Bugüne kadar 44 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 11 bin 796 olarak açıklanmıştı.



